Otte års fængsel til Mads’ drabsmand

En 17-årig dreng er blevet idømt otte års fængsel for manddrab på Mads Skjoldsøge.

Drabet blev begået den 5. november sidste år i en tunnel under Trollesmindeallé i Hillerød.

Den 17-årige Abdiqani Ismael er dømt for, at have stukket Mads Skjoldsøge, der var elev på Hillerød Handelsskole, i hjertet med en 7,7 cm lang foldekniv.

Under retssagen, der startede onsdag i sidste uge, kom det frem, at der to dage forinden havde været en konflikt mellem de to på gågaden i Hillerød. Herefter fulgte en voldsom udveksling af beskeder på Facebook mellem Abdiqani og Mads inden det altså endte med, at Mads Skjolsøge blev stukket ned og dræbt.